Beunruhigt Sie die Spannung zwischen Ost und West?

Deutschland zeigt Zähne: Erstmals benennt Berlin Russland offen als Drahtzieher hinter Terroranschlägen – und lässt den Worten Taten folgen. Moskau tobt, spricht von einem „schweren Fehler“ und droht mit Vergeltung. Beunruhigen Sie die jüngsten Entwicklungen zwischen Ost und West?
Nach mutmaßlichen russischen Drohnenangriffen und weiteren „hybriden Attacken“ benennt die Bundesregierung erstmals klar Russland als Verantwortlichen. Deutschland reagiert mit der Schließung des Russischen Hauses in Berlin und des Generalkonsulats in Bonn, weist Diplomaten aus und verschärft die Kontrolle der russischen Schattenflotte. Zugleich testete die Marine im Nordatlantik erfolgreich das Raketensystem Lora – ein deutliches Abschreckungssignal. Kritiker wie Nico Lange halten die Maßnahmen dennoch für zu zahm. Putin hingegen spricht von einem „schweren Fehler“ und droht mit Vergeltung.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie bewerten Sie den Raketentest der deutschen Marine: notwendige Abschreckung oder gefährliche Eskalation? Befürchten Sie, dass sich der Konflikt zwischen Deutschland und Russland weiter zuspitzt? Und was würde das für Österreich bedeuten? Wir sind auf Ihre Einschätzung gespannt!
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