Beunruhigt Sie die Spannung zwischen Ost und West?

Nach mutmaßlichen russischen Drohnenangriffen und weiteren „hybriden Attacken“ benennt die Bundesregierung erstmals klar Russland als Verantwortlichen. Deutschland reagiert mit der Schließung des Russischen Hauses in Berlin und des Generalkonsulats in Bonn, weist Diplomaten aus und verschärft die Kontrolle der russischen Schattenflotte. Zugleich testete die Marine im Nordatlantik erfolgreich das Raketensystem Lora – ein deutliches Abschreckungssignal. Kritiker wie Nico Lange halten die Maßnahmen dennoch für zu zahm. Putin hingegen spricht von einem „schweren Fehler“ und droht mit Vergeltung.