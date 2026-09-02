Nur ein Chatbot reagierte regelkonform

ChatGPT-Entwickler OpenAI erklärte, den Bericht ernst zu nehmen und sich mit den Vorwürfen zu beschäftigen. Nur ein einziger von mehreren getesteten Chatbots respektierte nach Angaben des Berichts die Sanktionen: Meta AI, der etwa bei Facebook, Instagram und WhatsApp zur Verfügung steht, habe die Anfragen mit dem Hinweis beantwortet, dass dies derzeit nicht möglich sei. „Dies zeigt, dass sich auch ein Chatbot an Regeln halten kann“, betont Reporter ohne Grenzen.