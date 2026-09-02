Deutsches Rad-Juwel kehrt nach Verletzung zurück

Lipowitz war vor sieben Wochen zu Beginn der Schlusswoche der Frankreich-Rundfahrt im Einzelzeitfahren nach einem Fahrfehler gestürzt. Zwei Tage vor ihm war Jonas Vingegaard nach einem Sturz mit Schlüsselbeinbruch ausgeschieden. Der Giro-Sieger aus Dänemark hat seine Saison inzwischen für beendet erklärt. Seit vergangenem Wochenende ist nach seinem Crash bei der Vuelta auch Superstar Tadej Pogacar mit einem gebrochenen Schlüsselbein und einem Halswirbelbruch außer Gefecht. Der Slowene wurde zu Wochenbeginn operiert.