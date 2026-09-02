Deutsches Rad-Juwel kehrt nach Verletzung zurück

Der bei der Tour de France durch einen sturzbedingten Schlüsselbeinbruch ausgeschiedene Florian Lipowitz kehrt kommende Woche ins Radrenngeschehen zurück.
Der Tour-Dritte des Vorjahres tritt beim Giro della Toscana an. Je nach Verlauf des Comebacks soll der Deutsche anschließend weitere Eintagesrennen in Italien bestreiten, wie sein Team Red Bull am Mittwoch bekanntgab. Auch die Teilnahme an der WM Ende September in Kanada ist für den Kletterspezialisten eine Option.
Lipowitz war vor sieben Wochen zu Beginn der Schlusswoche der Frankreich-Rundfahrt im Einzelzeitfahren nach einem Fahrfehler gestürzt. Zwei Tage vor ihm war Jonas Vingegaard nach einem Sturz mit Schlüsselbeinbruch ausgeschieden. Der Giro-Sieger aus Dänemark hat seine Saison inzwischen für beendet erklärt. Seit vergangenem Wochenende ist nach seinem Crash bei der Vuelta auch Superstar Tadej Pogacar mit einem gebrochenen Schlüsselbein und einem Halswirbelbruch außer Gefecht. Der Slowene wurde zu Wochenbeginn operiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.