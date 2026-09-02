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Deutsches Rad-Juwel kehrt nach Verletzung zurück

Sport-Mix
02.09.2026 11:40
Florian Lipowitz kehrt kommende Woche ins Radrenngeschehen zurück.
Florian Lipowitz kehrt kommende Woche ins Radrenngeschehen zurück.(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)
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Von krone Sport

Der bei der Tour de France durch einen sturzbedingten Schlüsselbeinbruch ausgeschiedene Florian Lipowitz kehrt kommende Woche ins Radrenngeschehen zurück.

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Der Tour-Dritte des Vorjahres tritt beim Giro della Toscana an. Je nach Verlauf des Comebacks soll der Deutsche anschließend weitere Eintagesrennen in Italien bestreiten, wie sein Team Red Bull am Mittwoch bekanntgab. Auch die Teilnahme an der WM Ende September in Kanada ist für den Kletterspezialisten eine Option.

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Lipowitz war vor sieben Wochen zu Beginn der Schlusswoche der Frankreich-Rundfahrt im Einzelzeitfahren nach einem Fahrfehler gestürzt. Zwei Tage vor ihm war Jonas Vingegaard nach einem Sturz mit Schlüsselbeinbruch ausgeschieden. Der Giro-Sieger aus Dänemark hat seine Saison inzwischen für beendet erklärt. Seit vergangenem Wochenende ist nach seinem Crash bei der Vuelta auch Superstar Tadej Pogacar mit einem gebrochenen Schlüsselbein und einem Halswirbelbruch außer Gefecht. Der Slowene wurde zu Wochenbeginn operiert.

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