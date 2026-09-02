Vater kämpft seit Scheidung um Kontakt zum Sohn

„Ich bin eigentlich am Ende meiner Kräfte, habe eine Familie, die unter der Situation leidet. Aber ich will einfach meinen Sohn sehen und kämpfe deshalb weiter.“ Thomas K. (43) aus dem Bezirk Linz-Land ist verzweifelt. Im Jahr 2021 ging seine erste Ehe in die Brüche, die Frau warf einen Laptop auf K., sein Nasenbein brach. Seitdem streiten die beiden ehemaligen Partner um das Sorgerecht für den gemeinsamen minderjährigen Sohn. Und die Bandagen werden immer härter.