Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Wären ÖVP & SPÖ mit neuer Führung besser dran?

Community
02.09.2026 11:56
Zwei Parteichefs unter Druck: In ÖVP und SPÖ wird über eine neue Parteispitze diskutiert.
Zwei Parteichefs unter Druck: In ÖVP und SPÖ wird über eine neue Parteispitze diskutiert.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Community
Von Community

Die Umfragewerte purzeln, die Nervosität wächst: In ÖVP und SPÖ wird intern bereits über die Ablöse der eigenen Parteichefs gemauschelt. Unsere Frage des Tages vom 2. September lautet: „Attacken aus den eigenen Reihen: Würden ÖVP und SPÖ mit neuen Parteichefs besser abschneiden?“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Würde ein Wechsel an der Spitze wirklich etwas ändern? Sind Babler und Stocker tatsächlich die Hauptverantwortlichen für die schlechten Umfragewerte ihrer Parteien, oder liegt das Problem viel tiefer? Würden Personen wie Zeiler oder Köstinger neuen Schwung bringen, oder würde ein Führungswechsel mitten in der Legislaturperiode nur noch mehr Unruhe in die ohnehin angeschlagene Koalition tragen?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
02.09.2026 11:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
191.958 mal gelesen
Ralf Schumacher
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
150.544 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
146.076 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1646 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1579 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1293 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Scooter-Aus in Bus und Bim: Was halten Sie davon?
Frage des Tages
Wegen Hitze: Sollen Lokale nachts länger öffnen?
Diskutieren Sie mit!
Braucht Österreich einen strengeren Klimaschutz?
Frage des Tages
Pensionen mit Aktien sichern: Gute Idee?
Diskutieren Sie mit!
Ist Stockers Kurs der richtige Weg für Österreich?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf