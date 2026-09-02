Wären ÖVP & SPÖ mit neuer Führung besser dran?

Würde ein Wechsel an der Spitze wirklich etwas ändern? Sind Babler und Stocker tatsächlich die Hauptverantwortlichen für die schlechten Umfragewerte ihrer Parteien, oder liegt das Problem viel tiefer? Würden Personen wie Zeiler oder Köstinger neuen Schwung bringen, oder würde ein Führungswechsel mitten in der Legislaturperiode nur noch mehr Unruhe in die ohnehin angeschlagene Koalition tragen?