Diese schmutzigen Zusätze machen mehr als sauber

Das Bad ist heutzutage mehr als nur ein Ort zum Pinkeln: Längst ist es zur persönlichen Wellness-Zone geworden. Zwischen Duftkerzen, Schaumbad und Hautpflege entsteht eine Art Rückzugsort für Selbstfürsorge, Entspannung und Intimität. Und: Danach richtet sich auch immer mehr die Erotikbranche.
Erotik-Trends hin oder her: Was nie aus der Mode kommt, ist, sich selbst zu verwöhnen. Dabei sind die Österreicher teilweise sehr fantasiereich – und dazu überraschend offen. Vier Prozent nutzen laut einer Umfrage ihre Zahnbürsten; 18 Prozent genießen den Duschkopf.
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