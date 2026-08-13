Nach Doping-Frust jagt Pallitsch das Finale

„Mir war immer bewusst, dass es nicht immer ganz fair zugeht.“ Mit diesen Worten meldete sich Raphael Pallitsch kurz vor seinem wichtigsten Rennen des Jahres mit einem emotionalen Statement zu Wort. Ausgerechnet unmittelbar vor seinem Auftritt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham holte den Oggauer die Vergangenheit noch einmal ein.