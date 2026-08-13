Nach Doping-Frust jagt Pallitsch das Finale

Der Burgenländer Raphael Pallitsch wurde von später Wahrheit eingeholt. Bei der WM 2025 in Tokio fehlten nur wenige Hundertstel. Sein damaliger Konkurrent Jonah Koech wurde wegen Dopings gesperrt. Bei der Europameisterschaft in Birmingham will Raphi morgen das Finale erreichen.
„Mir war immer bewusst, dass es nicht immer ganz fair zugeht.“ Mit diesen Worten meldete sich Raphael Pallitsch kurz vor seinem wichtigsten Rennen des Jahres mit einem emotionalen Statement zu Wort. Ausgerechnet unmittelbar vor seinem Auftritt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham holte den Oggauer die Vergangenheit noch einmal ein.
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