„Wollen den Leuten in der Region etwas bieten!“

Die steirische Fußball-Landesliga startet am Donnerstag mit der Partie Großklein gegen Bad Waltersdorf in die neue Saison. Das Heimteam aus der Südsteiermark ist einer von drei Aufsteigern, die in der Liga nicht nur bloß dabei sein wollen. Die „Krone“ hat sich die Neulinge genauer angeschaut. Ordentlich durchgemischt wurde indes auch auf den Trainerbänken.
Auf die Plätze, fertig, los! Das lange Warten der vielen steirischen Fußball-Fans ist vorbei, am Donnerstag startet die Landesliga in die neue Saison. Neben dem Titelkampf mit den „üblichen Verdächtigen“ Wildon, Ilz oder Lebring sind es diesmal vor allem die Aufsteiger, die für reichlich Gesprächsstoff sorgen:
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