„Wollen den Leuten in der Region etwas bieten!“

Die steirische Fußball-Landesliga startet am Donnerstag mit der Partie Großklein gegen Bad Waltersdorf in die neue Saison. Das Heimteam aus der Südsteiermark ist einer von drei Aufsteigern, die in der Liga nicht nur bloß dabei sein wollen. Die „Krone“ hat sich die Neulinge genauer angeschaut. Ordentlich durchgemischt wurde indes auch auf den Trainerbänken.