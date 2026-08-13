Abwehrrecke vor Jubiläum: „Erreichen nicht viele!“

Am Samstag kämpft Aufsteiger Austria Lustenau vor eigenen Fans gegen den Wolfsberger AC um den ersten Sieg nach dem Bundesliga-Comeback. Das Duell mit den Kärntnern wird für einen Spieler aber weit mehr als nur ein gewöhnliches Bundesliga-Match sein, schließlich feiert er ein Jubiläum, das nicht so viele Akteure begehen können.