Vater erwacht pünktlich zur Geburt aus dem Koma

Seine Tochter wird geboren

Während Sam um sein Leben kämpfte, stand für Emma die Geburt ihres ersten Kindes bevor. Nur vier Tage nach dem Herzstillstand setzen die Wehen ein. Sie brachte eine gesunde Tochter zur Welt namens Sophie. Als Sam seine kleine Tochter zum ersten Mal sah, war es um ihn geschehen. Er öffnete die Augen und Tränen liefen ihm über sein Gesicht. Für die Familie war es der erste gemeinsame Moment mit Sophie und für Sam ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück ins Leben.