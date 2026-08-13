Nächster Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben

Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. Weitere Informationen unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.