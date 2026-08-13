Nächster Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben

Wie das Land Tirol mitteilt, wurde eine Abschussverordnung für einen Wolf im Bezirk Landeck erteilt. Nach mehreren toten und vermissten Ziegen in einem Weidegebiet in Ischgl steht ein Wolf im Verdacht, die Tiere gerissen zu haben.
Am Donnerstag hat die Tiroler Landesregierung eine Abschussverordnung für einen Wolf im Bezirk Landeck erlassen. Diese gilt bis 7. Oktober. Die betroffene Jägerschaft sei bereits informiert worden.
Grund für die Verordnung sind vier tote Ziegen. Diese wurden in einem Weidegebiet im Gemeindegebiet von Ischgl Anfang der Woche aufgefunden. Drei weitere Tiere werden vermisst. „Nach Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der konkrete Verdacht auf einen Wolf als Verursacher“, teilte das Land Tirol mit.
Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. Weitere Informationen unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs.
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