„Rosenkavalier“ wird in Wien Mordprozess gemacht

Nicht die erste Tat in dem Seniorenheim

Obwohl DNA-Spuren den obdachlosen Türken schwer belasten, bleibt er im Ermittlungsverfahren dabei: Er habe die Seniorin zwar ausgeraubt, ermordet habe er sie aber nicht. Der Angeklagte war bereits im Jahr 2020 wegen Betruges verurteilt worden und in Haft gewesen, nachdem er in dem gleichen Heim eine Bewohnerin um ihr Vermögen – mehr als 180.000 Euro – gebracht hatte. Vor der Polizei gibt der 61-Jährige zu, schwer spielsüchtig zu sein ...