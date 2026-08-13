„Rosenkavalier“ wird in Wien Mordprozess gemacht

Die 87-Jährige war völlig wehrlos, als sie der Türke in ihrem eigenen Bett in der Luxus-Seniorenresidenz in Wien-Döbling ermordet haben soll. Im Wiener Landesgericht geht nun der aufsehenerregende Prozess über die Bühne. Ein Geständnis ist von dem Mann mit den Plastikblumen nicht zu erwarten.
Der Fall erschütterte weit über die Mauern des Seniorenheims Park Residenz Döbling hinweg. Am 19. Jänner wurde dort eine Seniorin in ihrem Bett ermordet. Nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung war klar: Die 87-jährige Österreicherin war qualvoll erstickt ...
Mit Plastikblumen am Tatort
Im Wiener Landesgericht sitzt am Donnerstag ein 61-Jähriger vor den Geschworenen – jener Mann, der sich am Tattag mit einem Plastikblumenstrauß in die Luxus-Pensionistenresidenz geschlichen haben soll. Das zeigen Videoaufnahmen beim Eingang. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft habe dann das Opfer brutal getötet. Erst am nächsten Morgen wurde die Frau gefunden.
Nicht die erste Tat in dem Seniorenheim
Obwohl DNA-Spuren den obdachlosen Türken schwer belasten, bleibt er im Ermittlungsverfahren dabei: Er habe die Seniorin zwar ausgeraubt, ermordet habe er sie aber nicht. Der Angeklagte war bereits im Jahr 2020 wegen Betruges verurteilt worden und in Haft gewesen, nachdem er in dem gleichen Heim eine Bewohnerin um ihr Vermögen – mehr als 180.000 Euro – gebracht hatte. Vor der Polizei gibt der 61-Jährige zu, schwer spielsüchtig zu sein ...
Ebenfalls von der Anklage umfasst: Schwerer Betrug im Dezember 2024 und ein Einbruchsdiebstahl. Ein psychiatrisches Gutachten attestiert dem angeklagten Mörder außerdem eine schwere Persönlichkeitsstörung, die ihn gefährlich macht. Die Staatsanwaltschaft Wien beantragt deswegen – neben einer Verurteilung wegen Mordes – eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Ein Urteil wird am späten Nachmittag erwartet.
In der Seniorenresidenz in Döbling ist indes nach dem Riesenschock wieder Ruhe eingekehrt. Und natürlich habe man nach dem schrecklichen Vorfall die Sicherheitsmaßnahmen evaluiert, mehrere Securitys in dem Pflegeheim positioniert. Nach einigen Wochen zogen die aber wieder ab – auf Wunsch der 260 Bewohner.
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