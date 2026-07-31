Muss man dem Ex sein Glück wirklich gönnen?

Sie kennen es vielleicht: Da ist man mit jemandem gefühlt ewig zusammen, redet, appelliert, tut und gibt alles, damit die Beziehung klappt – aber letztlich kommt die Trennung. Und siehe da: Kaum ist Schluss, hat die Ex-Partnerin bzw. der Verflossene bereits „Ersatz“ und lebt mit der neuen Liebe das glücklichste Leben überhaupt. Ist das fair, hat man so etwas verdient?
Offiziell wünschen wir einander ja immer nur das Beste – auch der ehemaligen Partnerin bzw. dem Ex, nachdem mit einer Beziehung Schluss ist. Aber ehrlich: Ganz so einfach ist das ja nicht, wenn der andere gleich jemanden neuen hat und glücklich ist, während man selbst vielleicht noch leidet, oder?
Manche sagen, erst wenn man dem anderen sein neues Glück ehrlich gönnen kann, ist eine Trennung wirklich verarbeitet. Andere wiederum finden: Warum sollte man sich darüber freuen, wenn jemand, der einen verletzt und bzw. oder verlassen hat, nun ein schönes Leben hat?
Was meinen Sie, wie ist das wirklich: Muss man sich für die Ex bzw. den ehemaligen Partner denn tatsächlich freuen? Zeugt nur aufrichtiges Mitfreuen davon, dass man „darüber hinweg“ ist?
Oder ist man gar ein schlechter Mensch, wenn man es nicht tut, wenn man vielleicht sogar ein bisschen eifersüchtig und neidisch ist – vor allem gerade dann, wenn das eigene Liebesleben noch völlig brach und das Herz in Scherben liegt?
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
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