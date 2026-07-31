Muss man dem Ex sein Glück wirklich gönnen?

Sie kennen es vielleicht: Da ist man mit jemandem gefühlt ewig zusammen, redet, appelliert, tut und gibt alles, damit die Beziehung klappt – aber letztlich kommt die Trennung. Und siehe da: Kaum ist Schluss, hat die Ex-Partnerin bzw. der Verflossene bereits „Ersatz“ und lebt mit der neuen Liebe das glücklichste Leben überhaupt. Ist das fair, hat man so etwas verdient?