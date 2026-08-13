Gleich vier Verletzte bei Fahrradunfällen in Tirol

E-Bikerin verletzte sich an Hüfte

Auch in St. Anton am Arlberg kam es zu einem schweren Unfall mit einem E-Bike. Dort war eine 20-jährige Französin auf einer Forststraße am Berg Rendl talwärts gefahren. Sie kam zu Sturz und erlitt dabei erhebliche Verletzungen im Bereich der Hüfte und des Nackens. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.