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Von Kuba bis zu uns

Hostien gehen aus: Der Leib Christi in der Krise

Österreich
13.08.2026 16:34
Für die Herstellung von Hostien, die tatsächlich auch bei der Kommunion verwendet werden können, ...
Für die Herstellung von Hostien, die tatsächlich auch bei der Kommunion verwendet werden können, gelten strenge Vorschriften.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

„Der Herr ist mein Hirte“, so heißt es im Psalm 23 aus der Bibel, „es wird euch an nichts mangeln.“ Nun ja: In Kuba gehen die Hostien aus. Was ironisch klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Auch Österreich kennt einen Hostienmangel – und das Sterben ihrer Bäckerinnen. Der Leib Christi in der Krise!

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Gut, fairer Weise konnte man bei der Entstehung des Psalms einst noch nicht die Energie- und Wirtschaftskrise kommen sehen, die ein Land so viel später in Chaos stürzen würde: Stromausfälle bis zu 24 Stunden lang und aktue Mehlknappheit haben jetzt laut Vatikan auch Auswirkungen auf das kirchliche Leben.

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