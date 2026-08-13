Hostien gehen aus: Der Leib Christi in der Krise

Gut, fairer Weise konnte man bei der Entstehung des Psalms einst noch nicht die Energie- und Wirtschaftskrise kommen sehen, die ein Land so viel später in Chaos stürzen würde: Stromausfälle bis zu 24 Stunden lang und aktue Mehlknappheit haben jetzt laut Vatikan auch Auswirkungen auf das kirchliche Leben.