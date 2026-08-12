Junge Liebe bringt Tanz-Star Vadim Garbuzov Kritik

Seit acht Monaten sind sie ein Paar, ihr Liebes-Debüt feierten sie bei den Festspielen in Mörbisch: Weltmeister und „Let‘s Dance“-Liebling Vadim Garbuzov zeigt seine Saphira auch gerne in der Öffentlichkeit. Doch das bringt dem jungen Liebesglück in den sozialen Medien auch gehässige Kommentare.