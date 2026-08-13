Steirer (42) drosch mit Holzstuhl auf Frau ein

Um ihr die „Grenze aufzuzeigen“, griff er laut Staatsanwaltschaft zu einem sieben Kilo schweren Stuhl aus Eichenholz, drosch auf sie ein, zog sie an den Haaren und schlug sie erneut. Erst, als vom Stuhl nichts mehr außer Holzspäne übrig war und sie bewusstlos und blutüberströmt am Boden lag, ließ er von ihr ab und legte sich schlafen. Gegen 20 Uhr wurde sie wach: „Ich habe ihn atmen gehört und wusste so, dass er schläft. Ich war froh, dass ich mich überhaupt noch bewegen konnte und schaute, dass ich irgendwie auf allen Vieren aus der Wohnung komme.“ Die Schwerstverletzte – 16 Knochen waren gebrochen, sie war übersät von Rissquetschwunden und Abschürfungen – schleppte sich die Stiegen des Mehrparteienhauses hinunter. Eine Nachbarin wurde durch einen Rumpler aufmerksam, schaute durch den Türspion und erblickte die misshandelte Frau.