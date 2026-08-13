Stand-up-Paddler leblos im Wallersee gefunden

Nur mehr leblos im seichten Wasser trieb am Donnerstagnachmittag ein Wassersportler am Wallersee. Ein Notarzt versuchte noch 40 Minuten lang, den Stand-up-Paddler wiederzubeleben – ohne Erfolg. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Traurige Nachrichten vom beliebten Wallersee! Am Donnerstagnachmittag verstarb dort ein Stand-up-Paddler, der zuvor als vermisst galt. Einsatzkräfte der Wasserrettung, des Roten Kreuzes, der Feuerwehr und der Polizei rückten im Eiltempo nach Fenning in Henndorf aus.
Das Board des Paddlers wurde rasch gesichtet, die Person binnen kürzester Zeit ebenfalls – leblos im seichten Wasser. Noch auf dem Boot der Wasserrettung begannen die Einsatzkräfte mit der Reanimation.
Trotz des schnellen Einsatzes kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Nach 40 Minuten der vergeblichen Wiederbelebung konnte der Notarzt nur mehr den Tod feststellen.
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