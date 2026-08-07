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Würden Sie einen Politiker daten?

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07.08.2026 13:22
Im Schatten der Öffentlichkeit oder im Lichte des Glanzes: Ist jemand mit einem politischen Amt ...
Im Schatten der Öffentlichkeit oder im Lichte des Glanzes: Ist jemand mit einem politischen Amt für Sie eine Katastrophe als Beziehungspartner oder ein Glücksfall?(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com, Netfalls 2015, Svitlana - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Ein österreichischer Bürgermeister sucht die Liebe des Lebens in einer TV-Show – wir berichteten. Sein Amt hat er dabei zuerst aber verschwiegen, denn wie er sagt: „Das hat in dem Fall keine Relevanz.“ Wir fragen uns: Echt nicht? Spielt es wirklich keine Rolle, wenn die neue Flamme ein politisches Amt inne hat?

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Freilich haben Politiker eine gewisse Macht – und Macht macht bekanntlich auch sexy. Finanziell kann man sich als solcher – je nach Amt – sicher auch mehr bewegen als der Durchschnittsbürger – und auch Geld kann anziehend sein. Jackpot, sagen die einen, ein Politiker ist selbstbewusst, erfolgreich, bekannt, ständig unter Leuten.

Zugleich ist der Beruf eines Politikers aber nicht ohne: Man steht ständig in der Öffentlichkeit, ist oft rund um die Uhr im Einsatz, muss Kritik und Ärger aushalten können. Will man das als Partner bzw. Partnerin mittragen? Will man beim romantischen Dinner ständig über Straßenbau, Budgetlöcher oder die nächste Wahl sprechen?

Was halten Sie davon: Ist ein Politiker bzw. eine Politikerin für Sie der absolute Hit oder wäre das das schlimmste, das Sie sich in einer Beziehung vorstellen könnten? Hat man solche Leute wirklich einmal für sich allein oder gehören diese letztlich immer „allen“, vor allem ein Bürgermeister bzw. eine Ortschefin am Land?

Wir sind neugierig, was Sie davon halten!

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