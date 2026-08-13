Fonds bringt Gleichstellung ins Klassenzimmer

Ein geschocktes „Wow“ geht durch die Klasse, als die Schüler sehen, wie groß der Gender-Pay-Gap in Österreich ist. Der Moment kommt nicht überraschend für Claudia Ettl sie macht für den Fonds LEA – Let’s Empower Austria Workshops für Kinder und Jugendliche. Wenn Zahlen, Daten und Fakten zur Gleichstellung plötzlich greifbar werden, entstehen genau jene Reaktionen, die zeigen, warum Bildungsarbeit in diesem Bereich so zentral ist. Mit ihrer Arbeit bringt sie Gleichstellungsthemen direkt in den Schulalltag.