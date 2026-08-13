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Rollenbilder im Wandel

Fonds bringt Gleichstellung ins Klassenzimmer

Österreich
13.08.2026 12:30
Einblick in einen Workshop vom Fonds LEA
Einblick in einen Workshop vom Fonds LEA(Bild: Pamela Rußmann)
Porträt von Katharina Pirker
Von Katharina Pirker

Die Aussage von Bundeskanzler Christian Stocker, Care-Arbeit sei keine Arbeit, sorgt für heftige Diskussionen. Wie wichtig es ist, schon bei Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein für Gleichstellung und Rollenbilder zu schärfen, zeigt der Fonds LEA. 

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Ein geschocktes „Wow“ geht durch die Klasse, als die Schüler sehen, wie groß der Gender-Pay-Gap in Österreich ist. Der Moment kommt nicht überraschend für Claudia Ettl sie macht für den Fonds LEA – Let’s Empower Austria Workshops für Kinder und Jugendliche. Wenn Zahlen, Daten und Fakten zur Gleichstellung plötzlich greifbar werden, entstehen genau jene Reaktionen, die zeigen, warum Bildungsarbeit in diesem Bereich so zentral ist. Mit ihrer Arbeit bringt sie Gleichstellungsthemen direkt in den Schulalltag.

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