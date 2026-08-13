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Pafos FC gegen Red Bull Salzburg ab 19 Uhr LIVE

Europa League
13.08.2026 05:44
Haris Tabakovic
Haris Tabakovic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Retourpartie in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League: Red Bull Salzburg gastiert bei Pafos mit einem 1:0-Polster. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Nach dem 1:0-Zittersieg im Hinspiel gegen Pafos FC ist Red Bull Salzburg mit einem Mini-Vorsprung zum Retourmatch nach Zypern gereist. Am Donnerstag (19.00 Uhr MESZ/live ServusTV) wollen die „Bullen“ gegen den zypriotischen Fußball-Cupsieger den Aufstieg ins Play-off zur Europa League fixieren und damit auch die Teilnahme an einer europäischen Ligaphase. Doch Pafos, das seine Europacup-Heimspiele in Limassol austrägt, hat heuer schon bewiesen, Rückstände aufholen zu können.

(Bild: Andreas Tröster)

„Das wird eine harte Aufgabe, emotional und hitzig“, sagte Salzburg-Trainer Danny Röhl vor dem Abflug am Mittwoch und erinnerte an die zweite Qualifikationsrunde. In dieser hatte Pafos seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Nach einem Hinspiel-0:2 gegen Hajduk Split gelang der Aufstieg zuhause noch mit einem 4:0 nach Verlängerung. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Wir wollen das 1:0 nicht nur über die Zeit bringen, das kann sich rächen“, betonte Röhl.

(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)

Auch Haris Tabakovic, später Siegtorschütze im Hinspiel, ist gewarnt. „Wir müssen genauso dominant weiterspielen, dürfen uns nicht verstecken“, sagte der Bosnier und gab die Marschroute vor. „Ich habe da drüben auch schon gespielt, da geht es heiß her. Wir müssen ready sein und auf Sieg spielen.“ Stürmerkollege Karim Konate erklärte angesichts der schwachen Chancenverwertung in den jüngsten Spielen: „Wichtig wird auch sein, dass wir unsere Tormöglichkeiten konsequenter nutzen als zuletzt.“

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Lange Verletztenliste
Röhl fehlen auf Zypern allerdings mehrere Spieler verletzungsbedingt. Enrique Aguilar wurde nach seinem Armbruch operiert und sollte in zwei Wochen ins Training zurückkehren. Soumaila Diabate und Gaoussou Diakite fallen nach ihren ebenfalls im Hinspiel erlittenen Oberschenkelverletzungen noch länger aus. Zudem stehen Stefan Lainer (Ferse), Johannes Moser (Adduktoren), Justin Omoregie und Anrie Chase (beide Oberschenkel) weiter nicht im Kader. Ob Edmund Baidoo nach seiner Oberschenkelverletzung wieder einsatzbereit ist, entscheidet sich kurzfristig.

Röhl ist dennoch überzeugt, „dass wir dort gewinnen können“. Die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor soll sich weiter verbessern. „Alle drei Stürmer haben in den letzten drei Spielen getroffen. Das spricht dafür, dass wir eine Tiefe haben“, betonte der 37-jährige Deutsche. „Ich bin sehr zufrieden, was wir uns an Torchancen herausspielen.“

Hitze auf Zypern kein Problem
Die drohende Hitze auf Zypern bei etwa 30 Grad Celsius lässt Röhl kalt. „Das Gute ist, dass wir seit acht Wochen auch viel Hitze hier haben. Dementsprechend sind wir gut vorbereitet“, sagte Röhl. Der Plan für das Rückspiel ist klar. „Wir haben schon zu Hause nicht viel zugelassen und werden auch dort versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und die Intensität hochzuhalten. Sollen sie sich mal einen Kopf machen, wie sie uns verteidigen.“

(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)

Im Play-off würde der schwedische Überraschungsmeister Mjällby AIF warten, der in der Champions-League-Qualifikation gegen Slovan Bratislava mit einem Gesamtscore von 1:4 das Nachsehen hatte. Bei einem Scheitern wären auch die Gegner im Play-off der Conference League machbar, es würde gegen den Sieger aus dem Duell FK Auda aus Lettland gegen Dinamo City aus Albanien (Hinspiel 1:0) gehen.

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