Pafos FC gegen Red Bull Salzburg ab 19 Uhr LIVE

Hitze auf Zypern kein Problem

Die drohende Hitze auf Zypern bei etwa 30 Grad Celsius lässt Röhl kalt. „Das Gute ist, dass wir seit acht Wochen auch viel Hitze hier haben. Dementsprechend sind wir gut vorbereitet“, sagte Röhl. Der Plan für das Rückspiel ist klar. „Wir haben schon zu Hause nicht viel zugelassen und werden auch dort versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken und die Intensität hochzuhalten. Sollen sie sich mal einen Kopf machen, wie sie uns verteidigen.“