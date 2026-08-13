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Neuer Atlas erstellt

Keine Ausreden mehr für Bundesländer ohne Windrad

Wirtschaft
13.08.2026 10:23
Niederösterreich und das Burgenland gelten als Vorreiter, wenn es um Windenergie geht.
Niederösterreich und das Burgenland gelten als Vorreiter, wenn es um Windenergie geht.(Bild: Wien Energie/Thomas Topf)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Der neue Windatlas zeigt auf, dass es in Österreich noch mehr Potenzial für Windkraftanlagen gibt, als bisher angenommen. Vor allem Bundesländer wie Oberösterreich und die Steiermark hinken bei der Windenergie hinterher.

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Windräder töten viele Vögel, erzeugen schädlichen Infraschall und können nicht recycelt werden – Mythen über die Erzeugung von Windenergie halten sich hartnäckig, obwohl sie längst widerlegt wurden.

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