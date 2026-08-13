Tanner ist gegen höheres Gehalt für Zivildiener

Der Zivildienst sei ein „Ersatzdienst“ sagte sie mit Blick auf den Grundwehrdienst im Ö1-„Mittagsjournal“. Mit einem höheren Einkommen für Zivildiener würde man dem Ziel zuwiderlaufen, dass sich möglichst viele junge Männer für das Bundesheer entscheiden. Für fast ein Drittel sei die Dauer des Diensts ein Entscheidungskriterium. Das würde somit ebenfalls für das Bundesheer sprechen, da der Grundwehrdienst bisher sechs Monate dauert und der Zivildienst neun. Ersterer soll nun auf insgesamt neun Monate, inklusive Milizübungen, verlängert werden. Zweiterer bleibt zunächst ebenfalls neun Monate lang, wird durch einen Automatismus aber auf elf Monate verlängert, wenn es zu wenige Grundwehrdiener gibt.