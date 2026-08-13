Deutsche bei EM: „Wenn ich nicht so weiß wäre …”

„Das finde ich erschreckend“

Kolbe sprach damit rassistische Beleidigungen gegen Sportler in den sozialen Netzwerken an. „Ich will gar nicht wissen, was wäre, wenn ich nicht so weiß wäre, wie ich bin. Das finde ich irgendwie erschreckend. Ich sehe das in anderen Kommentarspalten. Ich finde einfach, das ist nicht fair“, erklärte die 24-Jährige. Dieses Statement sei ihr „extrem wichtig“.