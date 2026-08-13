Gesundheitsberufe und Beamte am häufigsten krank

Mit 9,1 Tagen gab es im Vorjahr einen historischen Tiefststand bei der durchschnittlichen Dauer der Krankenstände. Im Jahr 1965 lag dieser Wert mit 18,6 Tagen mehr als doppelt so hoch – wir berichteten. Gleichzeitig hat sich aber die Zahl der Krananstandstage nicht in diesem Ausmaß geändert. 1965 lag sie bei 15,8. Das bedeutet, dass die Arbeitnehmer kürzer im Krankenstand bleiben, aber dafür öfter im Jahr.