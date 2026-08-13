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Kinder-Fußballcamp

Handyverbot galt auch für die teilnehmenden Profis

Fußball International
13.08.2026 15:48
Kevin Stöger (li.) und Mathew Collins (Mitte) mit Björn Schulz (re.) bei dessen ...
Kevin Stöger (li.) und Mathew Collins (Mitte) mit Björn Schulz (re.) bei dessen Kinder-Fußballcamp in Going.(Bild: Björn Schulz)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Die Kinder liebten das Fußball-Camp von Björn Schulz, der zwei Profis als Co-Trainer gewinnen konnte. So waren auch Mittelfeld-Stratege Kevin Stöger (Mönchengladbach) und Mittelfeldspieler Mathew Collins (1860 München) voller Eifer dabei. Auch für sie galt das Handyverbot, das allen sehr gut tat.

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16 Kinder aus verschiedenen Nationen waren beim Fußball-Camp beim Stanglwirt in Going dabei. Der jüngstse Teilnehmer war fünf Jahre alt, der älteste 15 Jahre. Alle waren mit Feuereifer dabei und staunten über den Besuch von zwei Fußball-Profis. Kevin Stöger und Mathew Collins hauten sich voll rein, zeigten den Kindern viele Tricks und hatten viel Spaß.

Kevin Stöger und Björn Schulz mit einem der jungen Teilnehmer.
Kevin Stöger und Björn Schulz mit einem der jungen Teilnehmer.(Bild: Björn Schulz)

Wie kam Duo zu dem Camp? Veranstalter Björn Schulz, sportlicher Leiter beim Stanglwirt, arbeitet als Personal Coach schon viele Jahre mit den beiden, ist mit ihnen eng befreundet. Er betonte: „Kevin kam direkt nach dem Gladbach-Trainingslager am Tegernsee, Mathew an seinem freien Tag aus München. Das war schon richtig genial.“

Björn Schulz besuchte Mathew Collins bei dessen Debüt für 1860 München.
Björn Schulz besuchte Mathew Collins bei dessen Debüt für 1860 München.(Bild: Björn Schulz)

Sensationelle Atmosphäre
Zuvor hatte Schulz Mathew Collins auch bei seinem Debüt für die „60er“ besucht. Beim Heimspiel in der Regionalliga beim 2:2 gegen Augsburg II waren 15.000 Fans (!) im Stadion an der Grünwalder Straße. Schulz: „Das war schon ganz großes Kino, eine sensationelle Atmosphäre. Mathew hat sich in dem Klub vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt, spürt viel Vertrauen.“

Kevin Stöger ist in Mönchengladbach einer der sehr erfahrenen Spieler.
Kevin Stöger ist in Mönchengladbach einer der sehr erfahrenen Spieler.(Bild: GEPA)

„Einmalige Freistoß-Künste“
Zu Kevin Stöger meint Schulz: „Er ist topfit, hat auch bei unserem Camp seine einmaligen Freistoß-Künste gezeigt. Ich bin sehr gespannt, wie er in der deutschen Bundesliga nächste Saison auftreten wird. Kevin ist ein so großartiger Fußballer und dazu ein ganz sehr besonderer Mensch.“

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