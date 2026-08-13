Handyverbot galt auch für die teilnehmenden Profis

Sensationelle Atmosphäre

Zuvor hatte Schulz Mathew Collins auch bei seinem Debüt für die „60er“ besucht. Beim Heimspiel in der Regionalliga beim 2:2 gegen Augsburg II waren 15.000 Fans (!) im Stadion an der Grünwalder Straße. Schulz: „Das war schon ganz großes Kino, eine sensationelle Atmosphäre. Mathew hat sich in dem Klub vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt, spürt viel Vertrauen.“