Warum Kinder mehr „Porno-Kompetenzen“ brauchen

Kinder und Jugendliche lernen Sexualität zunehmend im Internet kennen. Das hat nicht nur Vorteile – statt sich langsam an das Thema heranzutasten, wird oft harte Pornografie „nachgespielt“. Eine Expertin weiß, wie Eltern eingreifen können und sollten.
Es kommt für alle Eltern irgendwann der Tag, an dem ihre Kinder die ersten Fragen rund um Sexualität stellen. Viele Mütter und Väter fürchten sich davor, weil sie unsicher sind, wie sie den Nachwuchs am besten informieren sollen oder das Thema auch für sie als Erwachsene schambehaftet ist. Dabei ist Aufklärung das A und O, wenn es um Gewaltschutz und körperliche Gesundheit geht – sie sollte daher auf keinen Fall ausgelassen werden.
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