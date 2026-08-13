Die heißesten Kandidaten für Schützes Nachfolge

Erst sickerte es im Laufe des Dienstags durch, am späten Nachmittag war es offiziell: Gregor Schütze, ÖVP-naher PR-Berater und stellvertretender Vorsitzender des ORF-Stiftungsrates, zieht sich aus dem Gremium zurück. „Es ist dies aber nicht nur ein Meilenstein für den ORF, sondern auch für mich ganz persönlich“, erklärte Schütze in einem Schreiben, das er am Ende der Sitzung am Dienstag im Stiftungsrat verlesen hatte.