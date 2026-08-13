Jackson-Tochter Paris packt über ihre Kindheit aus

Die 28-Jährige gibt zu, dass sie als Kind nicht verstanden hatte, wie berühmt ihr Vater war: „Ich erinnere mich an eine Situation, als ich aus dem Fenster unseres Hotels schaute. Es war eines dieser Male, bei denen unser Deckname offenbar nicht funktioniert hatte. Draußen war einfach ein Meer aus Menschen mit Schildern und allem Drum und Dran.“