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„Musste Maske tragen“

Jackson-Tochter Paris packt über ihre Kindheit aus

Society International
13.08.2026 16:00
Paris Jackson sprach darüber, dass ihr Vater Michael Jackson ein strenger Vater gewesen sei.
Paris Jackson sprach darüber, dass ihr Vater Michael Jackson ein strenger Vater gewesen sei.(Bild: APA/AFP/Tiziana FABI)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Hinter dem Glanz und Glamour seiner oft surrealen Welt versuchte Michael Jackson alles, um seinen Kindern ein normales Leben zu ermöglichen. Tochter Paris verriet jetzt, dass der „King of Pop“ ein strenger Vater gewesen sei, wenn es darum ging, dass sie und ihre Brüder seine Regeln befolgten.

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Im Podcast „Call Her Daddy“ verriet sie Alexandra Cooper, dass ihr Vater trotz der außergewöhnlichen Umstände, unter denen seine Kinder aufwuchsen, großen Wert auf klare Regeln legte. Paris, Prince Michael und Bigi mussten ihre Hausaufgaben und Pflichten erledigen, bevor sie am Wochenende mit besonderen Aktivitäten belohnt wurden.

Doch das sei laut Paris nur der Anfang gewesen: „In der Öffentlichkeit mussten wir immer Masken tragen, damit unsere Identität geschützt blieb.“

Im Podcast „Call Her Daddy“ sprach Paris Jackson offen über ihre Kindheit und darüber, dass ihr Vater Michael Jackson seine Kinder sehr streng erzog:

Setzte klare Grenzen
Paris erinnert sich, dass ihr Vater immer wieder gepredigt habe: „Wenn du brav bist, deine Pflichten erledigst und deine Hausaufgaben machst, dann kannst du am Wochenende Tiere anschauen, Achterbahn fahren oder ins Kino gehen.“ Das allerdings nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Neverland-Ranch-Anwesen.

Zudem habe ihr Vater ihr und ihren Brüdern immer wieder deutlich gemacht, dass all die Attraktionen auf Neverland nicht für sie bestimmt waren. „Sie waren für benachteiligte und unheilbar kranke Kinder gedacht, die beispielsweise nicht nach Disneyland gehen konnten“, verriet Paris.

„Meer aus Menschen“
Auch beim Fernsehen machte Michael Jackson klare Vorgaben. Paris zufolge durften seine Kinder nur dann Filme oder TV schauen, nachdem sie alle ihre häuslichen Pflichten erledigt hatten.

Michael Jackson setzte seinen Kindern laut Paris klare Regeln. Er versuchte alles, um ihnen ...
Michael Jackson setzte seinen Kindern laut Paris klare Regeln. Er versuchte alles, um ihnen trotz seines Ruhms ein möglichst normales Leben zu ermöglichen.(Bild: PPS/www.pps.at)

Die 28-Jährige gibt zu, dass sie als Kind nicht verstanden hatte, wie berühmt ihr Vater war: „Ich erinnere mich an eine Situation, als ich aus dem Fenster unseres Hotels schaute. Es war eines dieser Male, bei denen unser Deckname offenbar nicht funktioniert hatte. Draußen war einfach ein Meer aus Menschen mit Schildern und allem Drum und Dran.“

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Paris Jackson ist die einzige Tochter des verstorbenen Pop-Superstars Michael Jackson und seiner früheren Ehefrau Debbie Rowe. Sie hat sich inzwischen selbst eine Karriere im Unterhaltungsgeschäft aufgebaut – als Model, Schauspielerin und Musikerin.

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