EZB: Automatisierung darf Bargeld nicht verdrängen

„Um eine breite Akzeptanz von Bargeld sicherzustellen, ist es entscheidend, dafür zu sorgen, dass die zunehmende Automatisierung des Zahlungsverkehrs Bargeld als praktikable Zahlungsoption nicht unbeabsichtigt behindert oder untergräbt“, teilte die EZB zu den Ergebnissen mit. „Die zuständigen Behörden müssen mit ihrer Politik und ihren Maßnahmen proaktiv vorgehen, um sicherzustellen, dass Euro-Banknoten und -Münzen auch in den kommenden Jahren in allen Ländern und Branchen ein attraktives und akzeptiertes Zahlungsmittel bleiben“, hieß es weiter. Immerhin überlegen bereits befragte Unternehmerinnen und Unternehmer, in den kommenden fünf Jahren kein Bargeld mehr anzunehmen.