Stromnetz: „Wir müssen jederzeit vorbereitet sein“

Wo liegen die größten Risiken für APG?

Wir achten besonders auf Angriffe auf digitale Systeme im Netzbetrieb, aber auch auf Risiken über Dienstleister, Softwarehersteller und externe Partner. Ebenso wichtig sind sogenannte Social-Engineering-Angriffe, bei denen Mitarbeiter durch gefälschte E-Mails oder Anrufe getäuscht werden sollen.