Neue Eberhofer-Film sorgt für mächtig Wirbel!

Chaos, Kulinarik und eine pikante Anekdote vom Dreh: In der neuen Komödie „Steckerlfischfiasko“ geben Sebastian Bezzel und Simon Schwarz ordentlich Gas. Letzterer sorgte am Set offenbar auch für eine ganz besondere Duftnote. Was genau dahintersteckt, Isabella Langer hat mit dem Cast gesprochen.