Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hälfte ausgeschöpft

Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie

Wirtschaft
12.08.2026 05:00
Porträt von Christian Ebeert
Von Christian Ebeert

Auch ohne Dürrehilfe für die Bauern wird es heuer ganz eng beim Budget: Bei den meisten Ausgaben ist bereits die Hälfte des geplanten Jahresbetrages ausgeschöpft, da bleibt kein Spielraum mehr, warnt die Agenda Austria. Gegenüber 2019 gibt der Staat überhaupt um bis zu 125 Prozent mehr aus. Und das, obwohl wir so viel Steuern zahlen wie noch nie.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Budget „ist unter dem Vorbehalt erstellt worden, dass die WIFO-Prognose hält. Im zweiten Quartal aber haben wir faktisch ein Nullwachstum gehabt, es wird für den Bund also sehr schwer werden, die Ziele zu erfüllen“, fasst Hanno Lorenz, Ökonom bei Agenda Austria, die neuen Sorgen von Finanzminister Marterbauer zusammen. In Summe habe das Budgetdefizit bis Sommer bereits 73 Prozent des für das gesamte Jahr geplanten Wertes erreicht.

Bloß Bereiche wie Außenpolitik, Militär oder Landwirtschaft haben erst 30 bis 40 Prozent ihres Jahressolls ausgeschöpft, die Ausgaben für die ganz großen Brocken wie Gesundheit, Soziales, Pensionen oder die Zinszahlungen für die Staatsschulden hingegen sind spürbar weiter gewachsen.

Braver Konsum, Flaute bei Gewinnen
Dass es eng wird, liegt jedenfalls nicht an den Steuerzahlern: Die Einnahmen des Bundes sprudeln nämlich kräftig. Lohnsteuer sowie Mehrwertsteuer haben im Halbjahr rund 50 Prozent ihres Planwertes in die Kassen gespült – und das trotz steigender Arbeitslosigkeit bzw. der leichten Mehrwertsteuersenkung für einige Grundnahrungsmittel.

Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Viele große Staatsausgaben sind seit 2029 stärker als die Inflation angestiegen.
Viele große Staatsausgaben sind seit 2029 stärker als die Inflation angestiegen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Unter Plan ist wegen der Wirtschaftsflaute nur die Körperschaftssteuer auf Unternehmensgewinne. Experte Lorenz: „Sie erreicht erst 33,5 Prozent des Jahreswertes, die budgetierten gut 12 Milliarden Einnahmen daraus werden sich nicht ausgehen.“

Schulden versiebenfacht
Dramatisch ist jedoch die Langfrist-Entwicklung: „Im 1. Halbjahr 2019 hatten wir rund 200 Millionen Euro Budgetdefizit, heuer sind es 13,3 Milliarden. Grund: Seither sind 21 von 33 Ausgabenkategorien über der Inflation gewachsen.“ Konkret ist der Zuschuss zu den ASVG-Pensionen jeweils von Jänner bis Juni von 6,2 auf 10,8 Milliarden Euro gestiegen, ein Plus von 74,1 Prozent. Jeweils um die 40 Prozent beträgt die Ausgabensteigerung für Beamtenpensionen, Bildung oder Arbeitsmarkt.

Zitat Icon

 Bei den großen Brocken brauchen wir jetzt Reformen, sie dürfen nicht auf die nächste Regierung verschoben werden.

Wirtschaftswissenschaftler Hanno Lorenz (Agenda Austria)

Bild: Markus Rössle

Ein wahrer Hammer sind die Staatsschulden-Zinsen. Statt nur 2,3 Milliarden zahlen wir jetzt schon 5,2 Milliarden Euro dafür, „und der Betrag wird weiter rasch raufgehen, weil wir noch immer sehr viele Schulden aus der Niedrigzinsphase haben.“ Diese laufen aber aus und müssen nun sukzessive durch Staatsanleihen mit den höheren aktuellen Zinsen ersetzt werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
12.08.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
111.900 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
99.854 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
99.256 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1731 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1359 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1059 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Mehr Wirtschaft
Crowdfunding-Aktion
Open Air kämpft nach Drohung um seine Zukunft
Krone Plus Logo
Trotz Wirtschaftskrise
Gründungsrekord: Welche Visionen Steirer antreiben
Hälfte ausgeschöpft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
45 Versicherungsjahre?
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
Wegen Nahost-Konflikt
Autofahrern droht nächster Preisschub bei Diesel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf