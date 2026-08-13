Keine perfekte Saison – Wroclav besiegt Vikings!

Mit der perfekten Saison wird es nichts für die Footballer der Vienna Vikings in der AFLE! Die Calaycay-Truppe musste sich den Panthers Wrocław mit 31:34 geschlagen geben. Für Offense-Coach Jorden Neuman ein großes Problem – die Statistik spricht allerdings eine andere Sprache, wie „Krone“-Redakteur Felix Cerny in der neuen Ausgabe von „Home of Football“ erklärt.