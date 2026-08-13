Fünf-Meter-Hai in Dänemark aus dem Wasser gezogen

In den Tagen vor seinem Tod hatte der Hai im seichten Wasser nach Futter gesucht und dabei die Aufmerksamkeit von zahlreichen Besuchern des Strandes auf sich gezogen. Der sanfte Gigant weist eine beeindruckende Länge von genau 4,85 Metern auf und wiegt rund 400 Kilogramm. Riesen-Haie können bis zu zehn Meter lang werden.