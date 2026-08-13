An Urlaubsstrand
Fünf-Meter-Hai in Dänemark aus dem Wasser gezogen
Ein spektakulärer Fund beschäftigt derzeit Forscher in Skandinavien. An der dänischen Ostseeküste wurde am Samstag ein fast fünf Meter langer toter Riesenhai aus dem Wasser gefischt. Forscher rätseln nun über den Tod des sanften Riesen.
In den Tagen vor seinem Tod hatte der Hai im seichten Wasser nach Futter gesucht und dabei die Aufmerksamkeit von zahlreichen Besuchern des Strandes auf sich gezogen. Der sanfte Gigant weist eine beeindruckende Länge von genau 4,85 Metern auf und wiegt rund 400 Kilogramm. Riesen-Haie können bis zu zehn Meter lang werden.
Kadaver schnell aus dem Wasser gefischt
Strandgäste entdeckten den massiven Kadaver am frühen Samstagmorgen direkt an der Küste. Mitarbeiter des Nordsøen Oceanariums haben den Riesenhai kurz darauf gesichert und abtransportiert.
Untersuchungen brachten überraschendes Ergebnis
Was genau den fast fünf Meter langen Meeresbewohner in die Nähe der Küste getrieben hatte, ist unklar. Im Nordsøen Oceanarium untersuchten mehrere Forscher und Biologen das Tier. Dabei wurden Haut, Organe, Magen und Darm analysiert, Körpermaße erfasst und Gewebeproben entnommen. Das Ergebnis überraschte die Forscher: Der Hai wirkte weitgehend gesund.
Forscher planen weitere Untersuchungen
Das Tier wies weder schwere Verletzungen noch Hinweise auf Verhungern auf. Warum das junge Hai-Weibchen starb, bleibt deshalb weiterhin ein Rätsel. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit über den Tod des Tieres bringen.
Riesenhaie für Menschen ungefährlich
Riesenhaie ernähren sich durch das Filtern von Plankton und kleinsten Organismen aus dem Meerwasser. Für den Menschen sind die Meeresgiganten also ungefährlich. Obwohl sie regelmäßig in dänischen Gewässern gesichtet werden, bleibt ein Fund dieser Größe ein außergewöhnliches Ereignis. Der Riesenhai ist nach dem Walhai die zweitgrößte bekannte Fischart der Erde.
Experten vermuten, dass die Tiere auf ihren weiten Wanderungen Strömungen und Nahrungsquellen nachschwimmen. Dieses Jahr sorgte bereits der Buckelwal „Timmy“ in der Ostsee für Aufsehen.
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