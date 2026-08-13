Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An Urlaubsstrand

Fünf-Meter-Hai in Dänemark aus dem Wasser gezogen

Ausland
13.08.2026 14:37
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein spektakulärer Fund beschäftigt derzeit Forscher in Skandinavien. An der dänischen Ostseeküste wurde am Samstag ein fast fünf Meter langer toter Riesenhai aus dem Wasser gefischt. Forscher rätseln nun über den Tod des sanften Riesen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In den Tagen vor seinem Tod hatte der Hai im seichten Wasser nach Futter gesucht und dabei die Aufmerksamkeit von zahlreichen Besuchern des Strandes auf sich gezogen. Der sanfte Gigant weist eine beeindruckende Länge von genau 4,85 Metern auf und wiegt rund 400 Kilogramm. Riesen-Haie können bis zu zehn Meter lang werden.

Kadaver schnell aus dem Wasser gefischt
Strandgäste entdeckten den massiven Kadaver am frühen Samstagmorgen direkt an der Küste. Mitarbeiter des Nordsøen Oceanariums haben den Riesenhai kurz darauf gesichert und abtransportiert.

Untersuchungen brachten überraschendes Ergebnis
Was genau den fast fünf Meter langen Meeresbewohner in die Nähe der Küste getrieben hatte, ist unklar. Im Nordsøen Oceanarium untersuchten mehrere Forscher und Biologen das Tier. Dabei wurden Haut, Organe, Magen und Darm analysiert, Körpermaße erfasst und Gewebeproben entnommen. Das Ergebnis überraschte die Forscher: Der Hai wirkte weitgehend gesund.

Lesen Sie auch:
Die umstrittene Rettungsinitiative aus Deutschland will eigene Proben entnommen haben.
Rätsel um DNA-Probe
Private Retter behaupten: Das ist nicht „Timmy“!
22.07.2026
Halbe Tonne schwer
Kleiner Bub entdeckt Riesen-Hai an Italien-Strand
03.07.2026

Forscher planen weitere Untersuchungen
Das Tier wies weder schwere Verletzungen noch Hinweise auf Verhungern auf. Warum das junge Hai-Weibchen starb, bleibt deshalb weiterhin ein Rätsel. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit über den Tod des Tieres bringen.

Riesenhaie für Menschen ungefährlich
Riesenhaie ernähren sich durch das Filtern von Plankton und kleinsten Organismen aus dem Meerwasser. Für den Menschen sind die Meeresgiganten also ungefährlich. Obwohl sie regelmäßig in dänischen Gewässern gesichtet werden, bleibt ein Fund dieser Größe ein außergewöhnliches Ereignis. Der Riesenhai ist nach dem Walhai die zweitgrößte bekannte Fischart der Erde.

Experten vermuten, dass die Tiere auf ihren weiten Wanderungen Strömungen und Nahrungsquellen nachschwimmen. Dieses Jahr sorgte bereits der Buckelwal „Timmy“ in der Ostsee für Aufsehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.08.2026 14:37
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
DänemarkSkandinavien
HaiWasser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf