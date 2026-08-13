Hohe Geldstrafe für Störung von Eisbären verhängt

Drohnennutzung zunehmend Problem

Es gibt bereits zahlreiche Fälle, in denen Touristen oder gar Führer Geldstrafen von umgerechnet 1000 bis 4500 EUR zahlen mussten, weil sie sich Eisbären zu sehr genähert oder sie durch Schneemobile oder Drohnen aufgescheucht haben. Vor allem die illegale Drohnennutzung wird streng geahndet. Auch in Kanada riskieren Störenfriede bei der Störung von Eisbären hohe Geldstrafen im fünfstelligen Bereich.