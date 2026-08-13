„Gute Lösung!“ Verlobter Fettner ist in Eders Team

In dieser Frage sei nunmehr „eine Lösung für alle Beteiligten gefunden worden“, erklärte Florian Liegl, Sportlicher Leiter Skispringen und Nordische Kombination. „Lisa hat jetzt die Möglichkeit, mit ihm zu trainieren und ihn als Coach zurate zu ziehen“, strich Liegl heraus. Fettner sei jedoch „kein offizielles ÖSV-Mitglied“, führte Liegl aus. Der Konflikt zwischen dem ÖSV und Eder hatte sich übrigens im April an genau dieser Fragestellung endgültig entzündet. Eder sah damals keinen Weg mehr, ohne Fettner-Beteiligung weiterzumachen, und warf letztlich endgültig das Handtuch. Ihren Rücktritt hatte sie aber bereits zuvor über Instagram verkündet. Sie suchte danach allerdings doch noch Möglichkeiten, um weitermachen zu können.