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Wir bauen auf Basis von 45 Jahre alten Wetterdaten

Wien
13.08.2026 08:00
Die aktuell geltenden Bauordnungen greifen auf veraltete Temperaturmodelle zurück – daher heizen ...
Die aktuell geltenden Bauordnungen greifen auf veraltete Temperaturmodelle zurück – daher heizen sich Gebäude immer stärker auf.(Bild: ©AichingerHochTiefbauGmbH)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Wien knackte heuer erstmals die 40-Grad-Marke. Die Normen für neue Gebäude rechnen aber weiterhin mit Klimadaten von 1981 bis 2000 und lassen in Innenräumen bis zu 30 Grad zu. Pflegeheime, Spitäler und Kindergärten drohen im Sommer zur Hitzefalle zu werden, warnt ein Fachmann für Hitzeschutz.

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Temperaturrekorde wie im heurigen Sommer hat Bauphysiker Alexander Sieh so früh nicht erwartet. Der Experte für klimaangepasstes Bauen an der Hochschule Campus Wien warnt: „Das sind Temperaturspitzen, die Klimamodelle erst in den nächsten Jahrzehnten prognostiziert hatten. Die Extreme kommen viel zu früh.“

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