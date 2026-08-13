Wir bauen auf Basis von 45 Jahre alten Wetterdaten

Wien knackte heuer erstmals die 40-Grad-Marke. Die Normen für neue Gebäude rechnen aber weiterhin mit Klimadaten von 1981 bis 2000 und lassen in Innenräumen bis zu 30 Grad zu. Pflegeheime, Spitäler und Kindergärten drohen im Sommer zur Hitzefalle zu werden, warnt ein Fachmann für Hitzeschutz.