Wolf im Dreiländereck: Ein Revier, drei Konzepte

Am Dienstag sind im Liechtensteiner Berggebiet sechs Wolfswelpen fotografiert worden, damit hat sich erstmals seit der zwischenzeitlichen Ausrottung im Fürstentum wieder ein Rudel etabliert. Mit dem neuen „Falknis“-Rudel und dem bereits „eingesessenen“ Graubündner „Älpelti“-Rudel gibt es nun zwei Populationen, deren potenzielles Revier auch Teile Vorarlbergs umfasst. Im Ländle selbst hat sich bislang noch kein Rudel gebildet – es scheint aber nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch hierzulande die ersten Welpen nachgewiesen werden.