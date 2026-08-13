Wolf im Dreiländereck: Ein Revier, drei Konzepte

Im Dreiländereck Vorarlberg-Liechtenstein-Schweiz gibt es zumindest zwei grenzüberschreitende Wolfsrudel. Trotzdem kocht jedes Land sein eigenes Süppchen: In Liechtenstein ist man gelassen, in der Schweiz pragmatisch – und im Ländle verfolgt man eine „Null-Toleranz-Politik“.
Am Dienstag sind im Liechtensteiner Berggebiet sechs Wolfswelpen fotografiert worden, damit hat sich erstmals seit der zwischenzeitlichen Ausrottung im Fürstentum wieder ein Rudel etabliert. Mit dem neuen „Falknis“-Rudel und dem bereits „eingesessenen“ Graubündner „Älpelti“-Rudel gibt es nun zwei Populationen, deren potenzielles Revier auch Teile Vorarlbergs umfasst. Im Ländle selbst hat sich bislang noch kein Rudel gebildet – es scheint aber nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch hierzulande die ersten Welpen nachgewiesen werden.
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