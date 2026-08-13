Nach ÖGK-Post: Katze und Sessel „abgemahnt“

Ob Katzenbiss oder Missgeschick in der Schule: Wer in Österreich nach einer Verletzung ein Krankenhaus aufsucht, bekommt nicht selten Post von der Sozialversicherung. Nach unserem Bericht über einen Wespenstich meldeten sich zahlreiche Leser mit eigenen bizarren Geschichten.
„Krone“-Leserin Andrea2001 nahm die bürokratische Hürde mit Humor. Wenn das System nach Verantwortlichen verlangt, wird der Fragebogen eben ehrlich beantwortet – selbst bei tierischen Beteiligten.
Terrena35 und Dodo2340 berichten von Schulerlebnissen und kritisieren, dass die Vorfallerhebung oft reine Bürokratiemonster erzeugt, während bei echten Schadensfällen am Ende wenig passiert.
Ihre Meinung ist gefragt!
Mussten Sie auch schon einmal einen Unfallerhebungsbogen nach einem Missgeschick oder Tierbiss ausfüllen? Ärgert Sie der Aufwand oder können Sie das mit Humor nehmen? Teilen Sie Ihre Geschichte in den Kommentaren!
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