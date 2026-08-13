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Skurrile Leser-Storys

Nach ÖGK-Post: Katze und Sessel „abgemahnt“

Community
13.08.2026 14:17
Nach einem Bericht über die ÖGK teilen viele Leser ihre eigenen Erfahrungen.
Nach einem Bericht über die ÖGK teilen viele Leser ihre eigenen Erfahrungen.(Bild: Krone KREATIV/Daniel Scharinger (2))
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Von Community

Ob Katzenbiss oder Missgeschick in der Schule: Wer in Österreich nach einer Verletzung ein Krankenhaus aufsucht, bekommt nicht selten Post von der Sozialversicherung. Nach unserem Bericht über einen Wespenstich meldeten sich zahlreiche Leser mit eigenen bizarren Geschichten.

0 Kommentare
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„Krone“-Leserin Andrea2001 nahm die bürokratische Hürde mit Humor. Wenn das System nach Verantwortlichen verlangt, wird der Fragebogen eben ehrlich beantwortet – selbst bei tierischen Beteiligten.

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Leserkommentare
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Andrea2001
Mir ist so etwas ähnliches passiert. Meine Katze hat mich gebissen und ich musste ins Krankenhaus fahren. Als ich ein paar Tage später dieses Formular bekam, habe ich natürlich wahrheitsgemäß angegeben, dass meine Katze die Täterin war 😜
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Terrena35 und Dodo2340 berichten von Schulerlebnissen und kritisieren, dass die Vorfallerhebung oft reine Bürokratiemonster erzeugt, während bei echten Schadensfällen am Ende wenig passiert.

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Leserkommentare
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Terrena35
Habe ich auch bekommen, nachdem sich meine Tochter (9 Jahre) in der Schule den Finger zwischen zwei Sesseln eingeklemmt hatte und wir ins KH Röntgen mussten - der Sessel hat eine entsprechende Abmahnung bekommen :-)
Lächerlichkeiten die nur aufhalten, nix bringen und nur aufgrund von Unfähigkeit eines Systems verschickt werden!
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Dodo2340
In meiner Jugend kam nach jeder Sportverletzung, die in der Unfallambulanz behandelt wurde, die Gendarmerie, um nachzufragen, ob Fremdverschulden vorläge. Als einmal tatsächlich nach einem Glatteisunfall mit schwerer Ellbogenverletzung Fremdverschulden vorlag - Sturz, weil vor einem Hotel nicht gestreut war - passierte nichts. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat die Angelegenheit zurückgelegt. Ich hätte nur auf eigene Kosten und Risiko das Verfahren weiterführen können. Ich war damals ca 15 Jahre alt und noch Schülerin.
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Lesen Sie auch:
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13.08.2026


Ihre Meinung ist gefragt!
Mussten Sie auch schon einmal einen Unfallerhebungsbogen nach einem Missgeschick oder Tierbiss ausfüllen? Ärgert Sie der Aufwand oder können Sie das mit Humor nehmen? Teilen Sie Ihre Geschichte in den Kommentaren!

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