Twitch verwendet Nutzerinhalte für KI-Training

Auf einer FAQ-Seite von Twitch zum Thema generatives KI-Training liefert das Streaming-Unternehmen ein mögliches Beispiel dafür, was passiert, wenn Nutzer Amazon erlauben, seine KI-Modelle mit ihren Inhalten zu trainieren: „Ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Sie Ihre Inhalte für das Training eines GenAI-Inhaltsmodells zur Verfügung stellen, ist, dass Ihre Audioaufnahmen dazu beitragen könnten, Modelle zu verfeinern, die Sprache in Text umwandeln. Dies würde nicht nur die Untertitel bei Twitch verbessern, sondern auch die Untertitel bei Amazon insgesamt“, heißt es dort.