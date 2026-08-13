Land Tirol appelliert: Rauchen im Wald vermeiden

Auch wenn heuer zahlreiche Waldbrände infolge von Blitzeinschlag entstanden sind: Statistisch werden bundesweit acht von zehn Waldbränden von Menschen verursacht. Das Land Tirol und die Feuerwehr appellieren an die Bevölkerung und an Gäste, derzeit besonders vorsichtig zu sein: Im Wald solle nicht geraucht und kein Feuer entzündet werden.