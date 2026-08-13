Erstes EU-Abschiebelager könnte in Uganda stehen

Österreich arbeitet seit Beginn dieses Jahres in der „Gruppe der Umsetzer“ an der raschen Inbetriebnahme der Rückkehrzentren. Diese soll durch den neuen EU-Asylpakt möglich werden. Auch über Asylverfahren außerhalb der EU wird diskutiert. Im September ist ein Treffen der Gruppe in Kopenhagen geplant. Schon kommenden Montag findet in Wien ein bilaterales Gespräch zwischen Innenminister Gerhard Karner und dem dänischen Migrationsminister Morten Bodskov.