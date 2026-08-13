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Fosso vor Abschied – Sturm macht (noch) die Mauer

Fußball National
13.08.2026 13:58
Ryan Fosso dürfte Sturm verlassen.
Ryan Fosso dürfte Sturm verlassen.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Vor dem ersten Saison-Heimspiel von Sturm dürfte ein Legionär den Vizemeister verlassen. Die Gerüchte um Mittelfeldmann Ryan Fosso verdichten sich. Sturm äußert sich nicht explizit zur Causa, verneint wird in Graz aber auch nichts.

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Dass Mittelfeldmann Ryan Fosso beim ersten Heimspiel der neuen Saison am kommenden Samstag noch an Bord ist, dürfte äußerst unwahrscheinlich sein. Laut mehreren Medienberichten geht der Schweizer, im Jänner 2026 um kolportierte 900.000 Euro aus Holland zu Sturm gewechselt, zu Standard Lüttich, soll in Belgien einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

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Sturm setzt auf Fossos Position verstärkt auf Juwel Luca Weinhandl, sagte zur Situation des Legionärs nicht viel. „Es gibt sehr viel Interesse an unseren Spielern, zu einzelnen Gerüchten äußern wir uns aber wie immer nicht.“ Kolportiert wird eine Ablösesumme von 950.000 Euro.

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