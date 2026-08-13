Georgina postet erstes Foto nach Ronaldo-Jawort

Immerhin ein Detail wollte die Schönheit ihren Fans nicht vorenthalten: Demonstrativ legte Georgina nämlich ihre Hände auf ihr Dekolleté. Und während ihr rund 25 bis 30 Karat schwerer Verlobungsring, der den Kicker wohl zwischen zwei und fünf Millionen gekostet hat, nun auf ihrer rechten Hand funkelt, ist der verhältnismäßig schlichte Gold-Ehering an ihrem linken Ringfinger dank der sexy Pose ebenfalls deutlich zu sehen.