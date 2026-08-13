Georgina postet erstes Foto nach Ronaldo-Jawort

Zuerst haben Cristiano Ronaldo und seine Georgina Rodríguez die ganze Welt an der Nase herumgeführt, um dann ganz still und heimlich im portugiesischen Cascais Ja zu sagen. Jetzt veröffentlichte die frisch angetraute Frau Ronaldo das erste Solo-Foto nach dem Jawort – nur dass das anders ausfällt als gedacht!
Ein allererstes Foto nach der Hochzeit posteten Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez schon vor zwei Tagen. Zu sehen sind auf dem Schnappschuss allerdings nur die Hände des Promi-Paares mit ihren Eheringen. Jetzt legte das 32-jährige Model in ihrer Instagram-Story nach.
Georgina zeigt Ring im Sportleiberl
Doch wer sich schon auf ein Foto der herausgeputzten Braut gefreut hatte, der wurde bei diesem Foto wohl bitter enttäuscht. Denn anstatt im Brautkleid posierte Georgina für das erste Pic nach dem Jawort in einem Sport-Trägerleiberl ihrer Marke Mimoa und mit schwarzer Sonnenbrille auf der Nase.
Immerhin ein Detail wollte die Schönheit ihren Fans nicht vorenthalten: Demonstrativ legte Georgina nämlich ihre Hände auf ihr Dekolleté. Und während ihr rund 25 bis 30 Karat schwerer Verlobungsring, der den Kicker wohl zwischen zwei und fünf Millionen gekostet hat, nun auf ihrer rechten Hand funkelt, ist der verhältnismäßig schlichte Gold-Ehering an ihrem linken Ringfinger dank der sexy Pose ebenfalls deutlich zu sehen.
„Private und intime“ Trauung
Wie Ronaldo Anfang der Woche bestätigen ließ, fand die Hochzeit am Dienstag im privaten Kreis mit den fünf Kindern statt. Die „private und intime“ Trauung wurde in Cascais rund 30 Kilometer westlich von Lissabon gefeiert. In dem schicken Küstenresort besitzt Ronaldo eine Villa. Nach zehnjähriger Beziehung seien der Fußballer und seine langjährige Partnerin nun auch „offiziell Mann und Frau“, hieß es.
Mit diesem Foto ihrer Hände bestätigten Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez Anfang der Woche ihre Hochzeit:
Das Paar gab einander das Jawort genau ein Jahr, nachdem die Influencerin Rodríguez auf Instagram ihre Verlobung verkündet und dabei einen beeindruckenden Verlobungsring präsentiert hatte. Ein paar Monate später sagte Ronaldo in einem Interview im englischen Fernsehen, dass die Hochzeit nach der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2026 stattfinden könnte.
Hunderte Fans warteten auf Madeira
In den vergangenen Wochen war viel darüber spekuliert worden, wie die beiden ihre Hochzeit feiern. Seit Anfang August hatten Medien mehrfach über den angeblichen Ort der Feier berichtet: Zunächst war von Sintra in der Nähe von Lissabon die Rede, dann von Funchal auf der Insel Madeira, von der Ronaldo stammt.
Nachdem in Presseberichten die Hochzeit für vergangenen Samstag in Funchal angekündigt worden war, hatten sich dort hunderte Menschen vor der Kathedrale der Insel-Hauptstadt versammelt. Der Star-Fußballer und seine Partnerin tauchten jedoch nicht auf.
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