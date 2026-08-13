US-Botschafter entsetzt: „Israelische Terroristen“

Palästinenser: 16 weitere Häuser in Baracken verwandelt

Doch die radikalen Siedler ließen sich nicht einschüchtern und blieben. Am Ende musste die bedrängte palästinensische Familie weichen. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete außerdem, das Militär sei mit einem großen Aufgebot in die Ortschaft Qusra im nördlichen Westjordanland eingerückt und habe dort 16 weitere Häuser in Militärbaracken verwandelt. Das palästinensische Außenministerium erklärte, die Eskalation von „Siedler-Terrorismus“ sei eine direkte Folge des Schutzes, des politischen Rückhalts und einer vollständigen Straffreiheit, die Regierung und Militär gewährten.