Rattinger und Gogl-Walli bei EM ausgeschieden

Taktisch klug gelaufen

War er in Rom noch in seinem Vorlauf sehr, sehr mutig sogar lange an der Spitze gelaufen, so teilte er sich das Rennen in Birmingham taktisch verhaltener und klug ein. Er hielt sich in den ersten Runden gut im Mittelfeld auf, dann hatte er auch auf einem der hinteren Plätze, wo er ruhig laufen konnte, eine gute Übersicht. Aber als das Rennen wirklich an Fahrt aufnahm, hatte er als Elfter letztendlich keine Chance auf den Aufstieg ins Finale.