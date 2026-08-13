Hitzewelle vor dem Ende! Kaltfront nähert sich

Noch einmal schwitzen, dann kommt die Abkühlung: Österreich steht ein letztes heißes Sommerwochenende bevor. Am Freitag und Samstag klettern die Temperaturen noch einmal kräftig nach oben – bis zu 36 Grad sind möglich. Doch danach kommt der Wettersturz.
Eine Kaltfront macht der lang anhaltenden Hitzewelle ab Montag endgültig den Garaus. Sie zieht vom Westen über das Land und bringt neben deutlich kühleren Temperaturen auch Schauer und Gewitter. Spätestens ab Dienstag ist die große Hitze Geschichte: Dann werden österreichweit nur noch maximal 27 Grad erwartet.
Zunächst heißt es aber noch einmal: Sonnencreme einpacken! Der Freitag präsentiert sich nahezu wolkenlos und hochsommerlich. Nur im Westen und Südwesten können sich am Nachmittag ein paar harmlose Wolken zeigen. Nach einer milden Nacht mit 7 bis 17 Grad steigen die Temperaturen kräftig an. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 35 Grad, besonders heiß wird es im Westen.
Am Samstag legt der Sommer sogar noch eine Schippe drauf. In weiten Teilen des Landes strahlt die Sonne vom Himmel. Lediglich im westlichen Bergland können sich am Nachmittag Quellwolken bilden. Vereinzelt sind dort Schauer oder Wärmegewitter möglich.
Sonst bleibt es trocken – und heiß: 29 bis 36 Grad werden erwartet. In der Ostregion frischt zudem mäßiger Ost- bis Südostwind auf.
Am Sonntag bekommt das Sommerhochdruckwetter erste Risse. Der Tag startet zwar noch verbreitet sonnig und heiß, doch von Westen her rückt bereits die nächste Störungszone näher. In Vorarlberg und Tirol können schon am Vormittag erste Schauer und Gewitter auftreten. Im Laufe des Nachmittags breiten sich diese weiter nach Nordwesten aus und erreichen bis zum Abend auch das Mostviertel und die Obersteiermark.
Im Osten und Süden bleibt es dagegen vielerorts noch sonnig und trocken. Mit 28 bis 36 Grad wird es nochmals ordentlich heiß – die höchsten Temperaturen werden diesmal im Osten erwartet.
Lang ersehnte Abkühlung nähert sich ab Montag
Dann kommt die Wetter-Wende: Eine Kaltfront überquert Österreich von Westen her. Zunächst wird es im Westen und Nordwesten trüb und regnerisch, später erreicht die Front auch den Osten und Südosten. Schauer und Gewitter sind möglich.
Während es im Westen am Nachmittag bereits wieder auflockert, hält sich die Hitze im Südosten zunächst noch. Dort können am Montag nochmals bis zu 33 Grad erreicht werden – ehe auch hier die Temperaturen rapide abstürzen.
Am Dienstag ist von der bisherigen Hitze kaum noch etwas übrig. Entlang der Alpennordseite bleibt es wechselhaft und regnerisch. Sonst zeigt sich zunächst noch länger die Sonne, ehe auch dort mehr Wolken aufziehen. Schauer sind fast überall möglich – nur der Süden dürfte weitgehend verschont bleiben. Die Temperaturen fallen deutlich: In der Früh werden 10 bis 18 Grad erwartet, tagsüber nur noch 20 bis 27 Grad.
Der Sommer bleibt zwar – die große Hitze verabschiedet sich aber vorerst ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.