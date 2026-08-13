Hitzewelle vor dem Ende! Kaltfront nähert sich

Am Dienstag ist von der bisherigen Hitze kaum noch etwas übrig. Entlang der Alpennordseite bleibt es wechselhaft und regnerisch. Sonst zeigt sich zunächst noch länger die Sonne, ehe auch dort mehr Wolken aufziehen. Schauer sind fast überall möglich – nur der Süden dürfte weitgehend verschont bleiben. Die Temperaturen fallen deutlich: In der Früh werden 10 bis 18 Grad erwartet, tagsüber nur noch 20 bis 27 Grad.