„Unsterblich-Hooligan“ kommt mit Bewährung davon

Stadionverbot für rechtsextreme Hooligans

Die Razzia im September 2023 war Teil eines großen Schlags gegen die rechtsextreme Szene. Besonders gegen die Hooligan-Gruppierung „Unsterblich Wien“. Sie präsentieren sich mit schwarzen Lederjacken, voll tätowiert, meist auf Motorrädern unterwegs. Ein Bild, das sie auch in sozialen Netzwerken vertreten, wo sie sich auch nicht scheuen ihre problematische Linie stolz zu vertreten. Die Austria Wien – dem Fußballclub, für den die Hooligans brennen – erkennt sie lang nicht mehr als Fanclub an. Die meisten haben sogar Stadionverbot.