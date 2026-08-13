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„Krone“ hat berichtet

Verstärkung aus Ried: Rapid-Deal jetzt offiziell!

Bundesliga
13.08.2026 14:02
Jetzt ist der Fiala-Deal offiziell!
Jetzt ist der Fiala-Deal offiziell!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist der Deal auch offiziell! Was die „Krone“ bereits berichtet hat, ist nun von Rapid verkündet worden: Rieds Sportvorstand Wolfgang Fiala wechselt nach Hütteldorf! Auf den 38-Jährigen wartet in Wien eine spannende Herausforderung. 

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Immer wieder wurde Rieds Sportvorstand Wolfgang Fiala in der grün-weißen Gerüchteküche laut gehandelt, jetzt ist die Verpflichtung Realität. Wie die „Krone“ schon zuletzt berichtet hat, wird Rapid-Fan Fiala in Wien eine neue Herausforderung angehen. 

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Der bisherige Sport-Geschäftsführer von Ligarivale SV Ried soll als Technischer Direktor nach Hütteldorf kommen. Fiala werde bei Rapid die Bereiche „Performance & Health, die Spielerentwicklung über Nachwuchs und Akademie hin zu einer möglichst großen Durchlässigkeit in den Profifußball, die Entwicklung der Trainer in allen Altersstufen sowie die Gewährleistung der einheitlichen Fußballentwicklung und Methodik in allen Burschen- und Männerteams“ verantworten, heißt es in einer Aussendung des Klubs.

Strukturell gibt‘s „Verbesserungsbedarf“
„In unserer umfassenden Analyse hat sich klar ergeben, dass wir in allen Bereichen auf Top-Experten zählen können, wir aber strukturell Verbesserungsbedarf haben, um die Voraussetzungen für künftige sportliche Erfolge zu optimieren. Hier geht es um eine bessere Verbindung zwischen unserem Akademiebereich und den Profiteams, eine notwendige Reduktion unserer verletzungsbedingten Ausfallzeiten sowie die Gewährleistung, dass die mit der Geschäftsführung ausgearbeitete und vom Präsidium beschlossene einheitliche Fußballentwicklung in allen Altersbereichen von jungen Burschen bis zu den Profis in der Bundesliga nachhaltig gelebt wird. (...) Wolfgang Fiala soll unvoreingenommen und unabhängig den Status Quo analysieren sowie Maßnahmen erarbeiten, um uns in den genannten Bereichen rasch zu verbessern. Auch daher war es uns wichtig, dass er bereits möglichst bald seine Aufgaben bei uns wahrnehmen kann“, so Rapid-Präsident Alexander Wrabetz.

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