Verstärkung aus Ried: Rapid-Deal jetzt offiziell!

Strukturell gibt‘s „Verbesserungsbedarf“

„In unserer umfassenden Analyse hat sich klar ergeben, dass wir in allen Bereichen auf Top-Experten zählen können, wir aber strukturell Verbesserungsbedarf haben, um die Voraussetzungen für künftige sportliche Erfolge zu optimieren. Hier geht es um eine bessere Verbindung zwischen unserem Akademiebereich und den Profiteams, eine notwendige Reduktion unserer verletzungsbedingten Ausfallzeiten sowie die Gewährleistung, dass die mit der Geschäftsführung ausgearbeitete und vom Präsidium beschlossene einheitliche Fußballentwicklung in allen Altersbereichen von jungen Burschen bis zu den Profis in der Bundesliga nachhaltig gelebt wird. (...) Wolfgang Fiala soll unvoreingenommen und unabhängig den Status Quo analysieren sowie Maßnahmen erarbeiten, um uns in den genannten Bereichen rasch zu verbessern. Auch daher war es uns wichtig, dass er bereits möglichst bald seine Aufgaben bei uns wahrnehmen kann“, so Rapid-Präsident Alexander Wrabetz.